Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют в 2020 году

Озвучены сроки появления в Нефтеюганском районе полигона ТКО, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"Уже освоено 338 млрд руб., в 2019-20 закончится строительство Нефтеюганского полигона, начнётся строительство Нижневартовского", - заявил на заседании окружной думы руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов.

Напомним, объём инвестиций в создание мощностей по переработке твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе составит более 1 млрд руб., из них 876 млн руб. – частные инвестиции и 224 млн руб. – окружные деньги, предусмотренные на возмещение капитальных затрат концессионера на инвестиционной стадии проекта. Мощность перерабатываемого мусора составит 90 тыс. тонн – почти 500 тыс. "кубов" в год. Площадь участка - 37 га. Эксплуатироваться объект будет не менее 20 лет. Создание второй очереди полигона планируется к моменту заполнения первой.