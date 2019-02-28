Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют в 2020 году

28 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют в 2020 году

Озвучены сроки появления в Нефтеюганском районе полигона ТКО, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

"Уже освоено 338 млрд руб., в 2019-20 закончится строительство Нефтеюганского полигона, начнётся строительство Нижневартовского", - заявил на заседании окружной думы руководитель службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Югры Сергей Пикунов.

Напомним, объём инвестиций в создание мощностей по переработке твердых коммунальных отходов в Нефтеюганском районе составит более 1 млрд руб., из них 876 млн руб. – частные инвестиции и 224 млн руб. – окружные деньги, предусмотренные на возмещение капитальных затрат концессионера на инвестиционной стадии проекта. Мощность перерабатываемого мусора составит 90 тыс. тонн – почти 500 тыс. "кубов" в год. Площадь участка - 37 га. Эксплуатироваться объект будет не менее 20 лет. Создание второй очереди полигона планируется к моменту заполнения первой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полигон ТКО в Нефтеюганском районе откроют в 2020 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полигон твёрдых коммунальных отходов, дума ХМАО, Сергей Пикунов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.07.2018 14:21 Мск Концессионер вложил в строительство полигона ТКО в Нефтеюганском районе 200 миллионов рублей
Ранее 27.04.2018 12:40 Мск В Нефтеюганском районе готовят площадку для строительства межмуниципального полигона ТКО
Ранее 14.12.2017 11:55 Мск Югра заключила концессионное соглашение о строительстве полигона в Нефтеюганском районе

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 612

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети