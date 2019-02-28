На Южном Урале чиновников районной мэрии подозревают в получении взятки

Начальника управления ЖКХ администрации Троицкого района Антона Гука и начальника планово-технического отдела управления Галину Семкину подозревают в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, ГУК при посредничестве Семкиной получил 75 тыс. руб. от представителя коммерческой организации. За это чиновник должен был поспособствовать в получении положительного экспертного заключения по дорожным работам, которые были выполнены без устранения выявленных ранее недостатков.

Семкину подозревают, что она получила 13 тыс. руб. за заключение договора по завышенной цене.

В ближайшее время чиновникам должны предъявить обвинение и избрать меру пресечения.