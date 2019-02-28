28 Февраля 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Украина отказалась от "весеннего перемирия" в Донбассе

Украинская сторона на вчерашних переговорах в Минске отвергла предложение ДНР и ЛНР объявить "весеннее перемирие". Об этом заявила полпред на переговорах, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.
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Она подчеркнула, что никаких аргументов представители Киева не привели, а напротив, пытались убедить в том, что такой разговор нужно вести только к Пасхе, которая будет 28 апреля. Не исключено, что это связано с президентскими выборами на Украине, накануне которых киевской власти выгодно обострение в Донбассе. Второй тур их пройдет 21 апреля.

Напомним, в последние недели на линии разграничения усилились обстрелы со стороны украинских войск.

Как сообщало Накануне.RU, недавно украинский президент Петр Порошенко намекнул, что при нем мира в Донбассе не будет.

Также украинская сторона саботировала работу гуманитарной подгруппы, в которой обсуждаются вопросы обмена пленными. При этом Киев регулярно обвиняет в отсутствии такого обмена Россию.

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Украина отказалась от "весеннего перемирия" в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР



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