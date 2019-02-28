Видео с горящим "складом с деньгами Арашуковых" оказалось фейком

Появившаяся в ряде федеральных СМИ видеозапись с горой обугленных банкнот, якобы изъятых по делу отца и сына Арашуковых, оказалась фейком.

В описании к ролику говорилось, что в Москве на одном из складов в день обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова "сложили костер из денег".

Одним из первых видео опубликовала "Фонтанка.ру", однако позже в Telegram издание объяснило, что видео старое и не связано с делом Арашуковых. Новость удалена с сайта "Фонтанки".

Как сообщают "Известия", подобный ролик размещен на голландском новостном сайте VKMag.

Напомним, 30 января во время пленарного заседания Совета Федерации прямо в зале произошло задержание сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, который подозревается в причастности к нескольким убийствам и ряду других преступлений.

В тот же день в одном из офисов "Газпрома" в Санкт-Петербурге был задержан его отец - Рауль Арашуков. По данным следствия, он причастен к хищениям природного газа корпорации на сумму более 30 млрд рублей.

При обысках у сенатора нашли коллекцию холодного оружия, золотые слитки и большую сумму денег. Отмечалось, что это "лишь малая часть изъятого Рауфа Арашукова и его многочисленных родственников".