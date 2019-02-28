В Екатеринбурге за ночь произошли сразу две коммунальные аварии: улицы затоплены, в домах нет воды

Сегодня ночью в Екатеринбурге произошли две коммунальные аварии на улице Высоцкого и в переулке Волчанском. В результате этого жители домов остались без воды, а на улицах образовались реки, передает корреспондент Накануне.RU

Две аварии произошли в одно время с разницей в 3 минуты – в 4.30 и в 4.33.

"На ЖБИ в 4.30 утра сегодня пришла заявка с улицы Высоцкого, 6 об утечке. Через час отключили поврежденный водовод диаметром 300 мм, все с водой, то есть утечка локализована, отключения холодного водоснабжения нет. Сейчас там чистят двор, устраняют последствия разлива", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе МУП "Водоканал".

А в результате второй аварии в районе Сибирского тракта жители ближайших домов остались без воды. На данный момент утечка в этом месте тоже локализована, однако избежать отключений не удалось. Кроме того, жители остались не только без холодной воды, но и без горячей.

"Водоканал обеспечивает только холодное водоснабжение, я не могу комментировать работу котельной, которая обеспечивает горячим водоснабжением, но у них, по-моему, есть резервуары. Почему там нет горячей воды, я не могу сказать", - пояснили Накануне.RU в пресс-службе.

Сейчас на обоих адресах работают бригады цеха благоустройства, а на переулок Волчанский были направлены автоцистерны с питьевой водой, но они работают не по расписанию. О своей стоянке в конкретном дворе они сообщают только управляющей компании, которая уже должна оповестить об этом жителей домов.

"Дозвониться до Горводоканала и узнать,где же заветная бочка с водой, нет возможности, или не берут трубку или линия занята. В ЕДДС сообщили, что авария с 5 часов утра. Утром на Сибирском тракте с 7.30 до 8.30 собрались огромные пробки в обе стороны. Во дворах застряли машины, автовладельцы которых торопились на работу" . – написал один из жителей города в группе "Инцидент Екатеринбург".

Когда будут устранены все последствия аварий – пока неизвестно, "Водоканал" не дает точного времени, так как не хочет обнадеживать жителей.

"Мы стараемся не прогнозировать время устранения, потому что это все же работы, которые ведутся на глубине 3 метров под землей, и мы не исключаем форс-мажорных ситуаций", - говорят в "Водоканале".