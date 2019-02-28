28 Февраля 2019
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На Южном Урале жители пожаловались на мифический ремонт аварийных домов

Жители Катав-Ивановска пожаловались на мифический ремонт аварийных домов и дворника-призрака, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

По словам жителей улицы Стройгородок, дома не ремонтировали с 70-х годов. Они не знают есть ли у них УК, но получают счета за отопление, вывоз мусора, дворника, которого по факту нет. В домах даже нет канализации, только один туалет на улице, рушатся крыша и фундамент.

аварийный дом, Катав-Ивановск,(2019)|Фото:vk.com/civilpatrol

Из мэрии жильцы получают ответы, что работы якобы произведены. По словам одной из жительниц, в прокуратуре ей показали документ о состоявшемся в ее квартире ремонте на сумму в 200 тысяч рублей за счет администрации. Однако, по словам женщины, никто к ней не приходил, никакого ремонта не делал.

Жильцам аварийных домов предлагали переехать в благоустроенное жилье на улицу Цементников, но они отказались, поскольку дома находятся не в черте города и там живет крайне неблагополучный контингент.

аварийный дом, Катав-Ивановск,(2019)|Фото:vk.com/civilpatrol

"Гражданский патруль" уже обратился в прокуратуру области.

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На Южном Урале жители пожаловались на мифический ремонт аварийных домов

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Теги: аварийные дома, квитанции, ЖКХ, ремонт,



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