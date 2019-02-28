Срыв переговоров: Дональд Трамп и Ким Чен Ын не подпишут в Ханое никаких соглашений

Саммит в Ханое завершился безрезультатно.

Как передаёт The Korea Herald, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не подпишут по итогам встречи никаких соглашений.

Как передаёт CNN, лидеры двух стран вели переговоры примерно четыре с половиной часа, но около 13.30 неожиданно покинули место их проведения.

Значившиеся в расписании рабочий обед и церемония подписания документов не состоялись. Белый Дом заявил, что соберёт пресс-конференцию на два часа раньше запланированного.

Напомним, вчера американский президент рассуждал об огромном экономическом потенциале КНДР и называл Ким Чен Ына "великим лидером". Причины срыва саммита пока неизвестны.