Воронежский опыт работы с застройщиками будет востребован в Центральном федеральном округе

Накануне в Воронеже полпред президента РФ В Центральном федеральном округе Игорь Щёголев провел семинар-совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах ЦФО, передает корреспондент Накануне.RU. Детально рассматривались четыре основные темы: переход на проектное финансирование в жилищном строительстве, применению BIM -технологий, развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и вопросы кадрового и научно-технического обеспечения строительной отрасли.

Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, вместе с полпредом Игорем Щёголевым и губернатором Воронежской области Александром Гусевым в обсуждении актуальных вопросов строительства и благоустройства приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр Плутник, начальник ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Игорь Манылов и представители крупных банковских структур, компаний-застройщиков и экспертного сообщества. Участвовали и руководители субъектов, входящих в состав ЦФО, в том числе – губернатор Белгородской области Евгений Савченко, губернатор Смоленской области Алексей Островский и врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Игорь Щеголев отметил, что нацпроект «Жилье и городская среда» является одним из самых сложных и активно обсуждается на федеральном уровне. В ежегодном послании Президента Федеральному Собранию много внимания было уделено вопросам жилищного строительства и ипотечного кредитования. Улучшению жилищных условий и формированию комфортной городской среды было посвящено недавнее расширенное заседание президиума Госсовета в Казани. "В послании президента федеральному собранию было подчеркнуто, что ставки по ипотеке должны быть снижены, поскольку это определяет спрос и то, как отрасль будет жить. Правительство РФ и ЦБ будут думать над удобными и доступными финансовыми инструментами для поддержки ИЖС и об освобождении застройщиков от налога на прибыль и НДС, если они передают государству и муниципалитетам социальные объекты", - сказал Игорь Щёголев.

Участники прошедшего вВоронеже семинара-совещания в режиме свободной дискуссии обсуждали работу с эскроу-счетами, создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, особенности новых технологий в проектировании, а также проблему обманутых дольщиков, актуальную для большей части регионов России.

Выступая на семинаре-совещании, Александр Гусев отметил, что рынок жилищного строительства в Воронежской области хорошо структурирован, и выразил готовность поделиться с другими регионами опытом решения проблемы обманутых дольщиков. Также губернатор заявил, что правительство региона готово стать «четвертой стороной» в налаживании взаимоотношений между застройщиками и банками в новых условиях работы. " Мы понимаем сложности, которые сейчас могут возникнуть, особенно у небольших компаний, с прохождением банковских требований, и хотели бы выступить четвертой стороной во взаимоотношениях некрупного застройщика, у которого есть сложности с получением проектного финансирования в банке, банка и крупной компании, которая могла бы каким-то образом поучаствовать и помочь реализовать проект. Готовых предложений пока нет, идет организационная работа. Речь идет о том, чтобы гарантировать небольшому застройщику справедливые формы взаимоотношений, в том числе финансовых" , - пояснил Александр Гусев.