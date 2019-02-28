В Прикамье до конца года создадут 217 кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний

До конца года в Пермском крае начнут работу 217 кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Поручение о создании таких кабинетов ранее отдал губернатор Максим Решетников. С работой одного из них, расположенного на базе городской клинической поликлиники №2, он ознакомился накануне.

Проводить раннюю диагностику онкопатологий в этой больнице начали еще с 11 февраля. Одним из первых пациентов стала Ирина Максименко. Она сообщила, что записаться на прием было легко.

"Я стараюсь следить за своим здоровьем, и когда узнала о такой возможности, решила проконсультироваться. На прием попала легко, в родной поликлинике мне комфортно, добираться удобно", – сообщила пациентка.

Всего за время работы кабинета, специалисты успели осмотреть 159 человек, шесть из них были направлены на дополнительные обследования. Фельдшер Елена Панкратова сообщила, что в день врачи принимают более 20 человек.

"Мы осматриваем кожные покровы, видимые слизистые, пальпируем лимфатические узлы, живот. При необходимости направляем на дополнительное обследование и предлагаем сдать анализы здесь и сейчас. При выявлении патологии мы связываемся с пациентом для того, чтобы назначить консультацию профильного специалиста. Для удобства пациентов в графике приема каждого из узких специалистов зарезервирована бирка на прием именно из кабинета раннего выявления онкологических заболеваний", - сообщила специалист.

Во время осмотра кабинета Максим Решетников пообщался с пациентом кабинета и врачом. Глава региона отметил важность повышения качества работы с пациентами. По его словам, работа должны быть выстроена таким образом, чтобы люди не приезжали в больницу лишний раз.

"Этого можно добиться предварительным обзвоном, ведением записи на процедуры. Эти элементарные действия доказали эффективность на примере "Новой поликлиники", которую мы внедрили в 2017 году. Эффективность работы медучреждений повысилась в разы. Здесь нужно использовать эти же принципы", - подчеркнул губернатор.

Добавим, что сейчас в регионе работают 73 кабинета раннего выявления онкопатологий. На прием пациенты могут попасть как по направлению врача, так и самостоятельно. К осени будут запущены еще 144 кабинета на базах больниц края.

Врачи рекомендуют проверять здоровье раз в год. Ранее выявление позволит быстрее начать лечение, таким образом, шансы выздоровления существенно выше. Отметим, для раннего выявления злокачественных новообразований разработана Концепция скрининга на территории Пермского края. Основная задача по проведению скрининга будет возложена на именно на такие кабинеты. Работать в них будут фельдшеры, которые пройдут обучение по онконастороженности и раннему выявлению онкозаболеваний.

Как сообщалоНакануне.RU, власти Прикамья стремятся сократить смертность от онкологических заболеваний и сердечно-сосудистых болезней. Напомним, по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова онкология включена в одно из приоритетных направлений работы краевого минздрава. В течение года в Прикамье будет открыто семь межрайонных онкоцентров. В каждом филиале будет работать штатный онколог, который будет заниматься не только работой с текущими онкологическими пациентами, но и ранним выявлением заболевания и подтверждением диагноза.