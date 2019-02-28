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Курганский горсуд огласил приговор экс-главе зауральского управления налоговой службы

В Курганском городском суде 28 февраля огласили приговор бывшему начальнику управления Федеральной Налоговой службы по Зауралью Владимиру Рыжуку. Экс-чиновник признан виновным по всем пунктам предъявленных обвинений и приговорен к 8,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, Рыжука обвиняли в коррупции и крупных хищениях. Чиновник был задержан 22 февраля прошлого года. Состав обвинения - Рыжук получил от индивидуального предпринимателя и известного курганского застройщика Владимира Баскаля 500 тыс. руб. - указанная сумма являлась частью от требуемых чиновником у бизнесмена 3 млн руб. за непринятие мер налогового контроля по выявленным фактам нарушения законодательства о налогах и сборах.

бывший начальник управления ФНС по Зауралью Владимир Рыжук(2019)|Фото: Накануне.RU

Помимо этого следствие установило, что с 2014 по 2017 год Владимир Рыжук систематически на служебных автомобилях, заправленных топливом за счет бюджетных средств, ездил в Тюмень к своей семье и в другие населенные пункты.

Как ранее отмечали в СКР, всего Рыжуком было совершено не менее 183 таких поездок, размер причиненного ущерба бюджету составляет не менее 394 тыс. руб.

бывший начальник управления ФНС по Зауралью Владимир Рыжук(2019)|Фото: Накануне.RU

Сам Рыжук в ходе следствия не признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях.

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Курганский горсуд огласил приговор экс-главе зауральского управления налоговой службы

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Теги: СКР, Владимир Рыжук, Курган, ФНС, коррупция, хищения, налоговая, суд, приговор



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