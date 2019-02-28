28 Февраля 2019
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Общество Свердловская область

Высокие тарифы и прибыль частников: в заксобрании обозначили ключевые проблемы "мусорной" реформы на Среднем Урале

Свердловские депутаты подключились к вопросам, связанным с реализацией в регионе новелл областного и федерального законов об отходах производства и потребления, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Для этого в заксобрании создана специальная рабочая группа, в которую вошли вице-спикеры областного парламента Виктор Якимов, Анатолий Сухов, руководители профильных комитетов Михаил Ершов, Валентин Лаппо, Сергей Никонов, Вячеслав Погудин и депутат Вячеслав Вегнер.

По сообщению официального портала регионального парламента, рабочая группа проведёт масштабный мониторинг реализации новой схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - сбор информации будет осуществляться во всех муниципалитетах Свердловской области.

Член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Вегнер обозначил несколько основных проблем, стоящих сегодня перед законодателями.

"Первое, на что граждане обращают внимание – это, конечно, недовольство тарифом, – сказал Накануне.RU депутат. – Все понимают, что "мусорная" реформа нужна, но, например, жители Нижнего Тагила считают тарифы завышенными".

мусор, пакеты, митинг против мусорной реформы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU

По словам Вегнера, вопрос стоимости и структуры тарифа будет переадресован в Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Свердловской области, которая должна постатейно раскрыть "цену" мусора, а также ещё раз подтвердить установленные для граждан и организаций нормы накопления отходов.

Другой момент, требующий, по мнению депутата, разбирательства, связан с так называемой инвестиционной составляющей, когда заложенные в тариф суммы либо мизерные (у региональных операторов Восточной и Западной зон – МУП "Спецавтобаза" и ООО "ТБО "Экосервис" соответственно), либо непонятно, как в будущем отразятся в капитализации мусороперерабатывающих комплексов (Северная зона – оператор ООО "Компания "Рифей").

"Мы видим, что у "Рифея" достаточно большая инвестиционная составляющая, – пояснил Вегнер. – У людей возникает справедливый вопрос: они что, станут акционерами мусороперарабатывающих заводов? Ведь эти предприятия будут принадлежать частным лицам. Очевидно, надо с этим делом разбираться".

И, наконец, отдельной темой парламентарий назвал социальную составляющую "мусорной" реформы, когда, например, для многодетных семьей после 1 января текущего года расценки на вывоз мусора поднялись в разы (по числу зарегистрировнных членов семьи), а для некоторых учреждений культуры, спорта, образования и здравоохранения – в десять раз.

"Будем разрабатывать законодательные меры, позволяющие защитить отдельные категории населения и компенсировать расходы бюджетным учреждениям", - отметил депутат.

На следующее заседание рабочей группы депутаты планируют пригласить областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, председателя РЭК Владимира Гришанова, управляющих округами и руководителей муниципалитетов.

помойка, мусор, ТБО, отходы, Екатеринбург(2019)|Фото: Накануне.RU
Жители Екатеринбурга, которые стали платить больше за мусор, удивляются, что из дворы завалены отходами

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Высокие тарифы и прибыль частников: в заксобрании обозначили ключевые проблемы "мусорной" реформы на Среднем Урале

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Теги: Законодательное собрание Свердловской области, мусорная реформа, Вячеслав Вегнер



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