Немецкая газета заявила о провале госпереворота в Венесуэле

Обращение самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо к международному сообществу с просьбой о помощи свидетельствует о его беспомощности. Об этом пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.

Отмечается, что большинство гуманитарных грузов Венесуэлы не достигли, а контроль над вооруженными силами остается у Николаса Мадуро.

По мнению авторов статьи, слабость Гуайдо может быть использована президентом Венесуэлы как доказательство того, что лидер оппозиции хочет бросить республику на "алтарь империализма".

Издание предполагает, что возвращения Гуайдо в Каракас из Колумбии может и не произойти, пишет Regnum.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении законного президента Николаса Мадуро своих полномочий.

Ранее Мадуро призвал спикера Национальной ассамблеи объявить выборы в стране. Недавно избранный президент Венесуэлы считает, что Гуайдо не делает этого, поскольку результаты могут оказаться не в его пользу.