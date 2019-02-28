"Спорная" Медведева и нестабильные мужчины: кто едет от России на чемпионат мира по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила окончательный состав сборной на Чемпионат мира, который состоится 18-24 марта в японском городе Сайтама.

Самые жаркие баталии развернулись вокруг состава женской одиночной сборной. Изначально в заявке фигурировали пять девушек: Алина Загитова, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева. Однако мест в основном составе только три. Неформальным номером один идет Алина Загитова – у нее в этом сезоне второе место на финале Гран-при и такая же позиция на Чемпионате Европы. Еще одно место без вопросов досталось подопечной Алексея Мишина Софье Самодуровой, действующей чемпионке Европы и самой стабильной в этом сезоне россиянке. А за третье место развернулась драматическая борьба: практически провалившая сезон Евгения Медведева против тоже не стабильной, но улучшающей форму от старта к старту Елизаветы Туктамышевой. В минус последней можно засчитать и тот факт, что она много болела в этом сезоне и, возможно, не до конца восстановилась. Но при этом у Лизы сложнее программа в этом сезоне и, в отличие от Медведевой, она (при чистом исполнении) могла бы претендовать даже на медаль на ЧМ.

В итоге ФФККР сделала выбор в пользу Медведевой и объяснила его "спортивным принципом": Евгения на два балла обогнала Лизу на не самом престижном турнире в Великом Новгороде (многие поклонники фигурного катания считают, что судьи, мягко говоря, снисходительно отнеслись к ошибкам Медведевой). Огорченная ситуацией Туктамышева написала в твиттере (очевидно, обращаясь к членам ФФККР): "Внутри меня жила маленькая девочка, которая наивно верила. Вы убили ее. Но я боец и вернусь".

В других видах фигурного катания обошлось без жарких споров, что, впрочем, не значит, что у вошедших в состав сборной спортсменов большие шансы на победу. Например, в мужском одиночном катании почти все стабильно нестабильны. Максим Ковтун после "возвращения" на чемпионате России провалил Чемпионат Европы. Технически хорошо подготовленный спортсмен до сих пор не может справиться с психологической стороной. Те же проблемы у Михаила Коляды. Стабилен и психологически подготовлен только Александр Самарин, который в этом году стал серебряным призером Чемпионата Европы, однако его программы пока слабоваты для конкуренции с мировыми грандами фигурного катания. Запасные: Андрей Лазукин, Дмитрий Алиев, Сергей Воронов.

Четверные Максим Ковтун умеет, а вот справляться с нервами - нет.

В парном катании первым номером остаются Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Они в этом году сдали позиции и на Чемпионате Европы стали только вторыми. В целом при взгляде на их катание создается впечатление, что паре не очень комфортно. Также в основном составе пары Наталья Забияко – Александр Энберт и Александра Бойкова – Дмитрий Козловский. Запасные: Дарья Павлюченко – Денис Ходыкин, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Алиса Ефимова – Александр Коровин.

В танцах на льду первым номером будут завоевавшие серебро на Чемпионате Европы Александра Степанова и Иван Букин. Парочка очень зажигательная, правда, мировым лидерам Пападакис – Сизерон на ЧЕ в Минске они проиграли больше 10 баллов, программы нуждаются усложнении. В этом виде у России на ЧМ-2019 только две квоты, вторая путевка досталась Виктории Синицыной – Никите Кацалапову. В запасе: Софья Евдокимова – Егор Базин, Тиффани Загорски – Джонатан Гурейро, Бетина Попова – Сергей Мозгов.