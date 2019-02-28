28 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югре из программы капремонта "выкинули" трёх- и четырёхквартирные дома

Депутаты думы ХМАО реформировали окружную программу капремонта, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Согласно поправкам, из окружной программы капремонта исключаются трёх- и четырёхквартирные дома, а собственникам квартир вернут деньги, которые они сдали на капремонт. Всего таких домов будет 89, общая площадь квартир в них – 24,4 тыс. "квадратов". Югорчанам вернут 10,2 млн руб.

Новации подвергли критике из-за того, что люди сами не смогут собрать деньги на ремонт и все эти дома вскоре станут аварийными, и не ясно, как с ними быть. Но закон в итоге приняли. В первом чтении "за" проголосовали 34 депутата, при этом трое из них воздержались. Во втором чтении 33 парламентария были "за" документ, воздержались снова трое.

Напомним, взносы за капремонт не будут повышать до 2022 г. Ежемесячная плата зависит от площади квартиры и типа дома. Так, в 2019 г. взнос составит от 8,55 руб. за "квадрат" для деревянных домов до 13,85 руб. за кв. м для панельных домов с лифтом.

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В Югре из программы капремонта "выкинули" трёх- и четырёхквартирные дома

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Теги: капремонт, взнос, исключение



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