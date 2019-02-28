Замдиректора департамента здравоохранения Севастополя стал прикамским замминистра культуры

В Пермском крае назначен заместитель министра культуры. Им стал экс-заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя Александр Лесников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минкульта.

В обязанности нового заместителя входит кураторство финансово-экономического направления, вопросы имущественного комплекса и реализации инфраструктурных проектов министерства культуры Прикамья. Также Александр Лесников будет отвечать за совместную работу с законодательными органами власти.

К работе на новой должности Александр Лесников приступил с 27 февраля.

Александр Лесников родился и вырос в Перми, имеет достаточно большой опыт управленческой работы в социальной сфере. Проявил свои управленческие качества в должностях заместителя начальника управления здравоохранения города Перми, директора государственного казенного учреждения Пермского края "Финансово-хозяйственное управление" и генерального директора муниципального автономного учреждения "Агентство социокультурных проектов" города Перми.

Последним местом работы Александра Лесникова стала должность заместителя директора департамента здравоохранения города Севастополя.