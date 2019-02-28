В Челябинске регоператора капремонта оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания УФАС

Регоператор капремонта неправомерно отклонил заявки двух компаний, участвующих в аукционе на ремонт и замену лифтов с начальной ценой в 219 млн рублей. Решение УФАС подтвердил арбитражный суд области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Аукцион был объявлен в июне прошлого года. Было подано шесть заявок. Однако для участия в закупке было допущено только две – ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" и ООО "Жилкомсервис". Две компании получили отказ в допуске по причине отсутствия сведения о них в Реестре квалифицированных подрядных организаций. Однако сведения о данных организациях в реестре были

УФАС выдало заказчику и комиссии предписания об отменен протоколов и рассмотрении поданных заявок. Однако предписание исполнено не было.

Контракт заключили с ООО "Жилкомсервис" за 218,6 млн руб.

Заказчика и членов комиссии оштрафовали на 30 тыс. руб. Также регоператор оштрафован на 100 тыс. руб. за неисполнение предписания. Возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.