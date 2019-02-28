28 Февраля 2019
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Хлопок газа в жилом доме под Смоленском: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области.

Информация о происшествии поступила спасателям вечером 27 февраля, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

В результате хлопка газа загорелась квартира, были повреждены гипсовые перегородки дома.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.

14 февраля хлопок произошел в трехэтажном доме в Красноярске. В результате инцидента погибли два человека.

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Хлопок газа в жилом доме под Смоленском: пострадал один человек

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Теги: хлопок газа, смоленская область



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