Хлопок газа в жилом доме под Смоленском: пострадал один человек

Один человек пострадал в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в деревне Михейково Ярцевского района Смоленской области.

Информация о происшествии поступила спасателям вечером 27 февраля, сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по региону.

В результате хлопка газа загорелась квартира, были повреждены гипсовые перегородки дома.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря 2018 года в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

14 января взрыв газа произошел в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области. Там в результате ЧП погибли пять человек.

14 февраля хлопок произошел в трехэтажном доме в Красноярске. В результате инцидента погибли два человека.