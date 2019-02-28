Либерал-демократы раскритиковали выделение 3,6 миллиарда на изучение генома югорчан

Депутаты думы ХМАО скорректировали бюджет на 2019-21 гг., передаёт корреспондент Накануне.RU

Напомним, доходы и расходы на нынешний год увеличатся на 28,5 млрд руб. и до 216,1 млрд и 236,5 млрд руб. Дефицит не изменится – 20,4 млрд руб. Доходы в 2020 г. вырастут на 13,3 млрд руб. до 202 млрд, расходы – на 7 млрд до 220 млрд руб. , дефицит уменьшится на 6,2 млрд до 18,6 млрд руб. Доходы окружного бюджета в 2021 г. вырастут на 13,7 млрд до 202,8 млрд руб., расходы – на 9,1 млрд руб. до 224,3 млрд. Дефицит сократится на 4,6 млрд руб. и составит 21,5 млрд руб.

Доходы нынешнего года вырастут, в частности, за счёт программы "Сотрудничество" (14 млрд руб.). Депутат от ЛДПР Евгений Марков раскритиковал выделение 3,6 млрд руб. на строительство научного центра по изучению онкологии и развития генетических технологий – он заявил, что сначала надо решить первичные проблемы отрасли.

Заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов и главврач Центра охраны материнства и детства Сургута Лариса Белоцерковцева заявили, что строительство центра – реализация поручения президента, а также вклад в будущее Югры – детей округа. Речь идёт об изучении, в частности, геномов жителей округа.

Коммунист Алексей Савинцев пожаловался на отсутствие школы в Советском районе.

"Мой сын начал этот год со второй смены – уроки начинаются в 17 часов. Есть в бюджете деньги на новую школу?" - спросил Савинцев.

Директор департамента образования Алексей Дренин заявил, что школа в Советском районе будет построена, однако в бюджете на этот год её нет.

"Она действительно стояла в бюджете на 2019 г., однако муниципалитет ничего не сделал для её появления. Школа будет построена по концессионному соглашению", - сказал Дренин.

В итоге изменения в бюджет приняты при 28 голосах "за". Два депутата высказались "против", семь – воздержались.