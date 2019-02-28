28 Февраля 2019
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Самолет Utair экстренно вернулся в Уфу: отказал двигатель

Самолет авиакомпании Utair, следующий рейсом UT-364 до московского аэропорта "Внуково" вынужден был экстренно вернуться в Уфу вскоре после взлета, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил один из пассажиров рейса в своем Facebook, у Boeing 737-500 через пять минут после взлета отказал левый двигатель.

"Хорошо, что не на взлете и что правый двигатель остался рабочим. Сделали круг и сели", - пишет мужчина в социальной сети. По его словам, пассажиры на борту сохраняли спокойствие, и отметил профессионализм стюардесс, инструктировавших пассажиров, и летчиков, которые хорошо посадили воздушное судно, несмотря на то, что работал только один двигатель.

В настоящий момент пассажиры уже вылетели в столицу.

В авиакомпанию Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать инцидент.

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Самолет Utair экстренно вернулся в Уфу: отказал двигатель

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Теги: Utair, отказ двигателя. самолет, посадка



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