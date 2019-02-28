Суд назначил дату заседания по делу уральского "ловца покемонов"

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил дату судебного заседания по делу екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, которого прозвали "ловцом покемонов" из-за игры в "Pokemon Go" в Храме-на-Крови. Ходатайство об изменении приговора будет рассмотрено 4 марта, сообщил в Facebook адвокат Алексей Бушмаков.

Соколовского судили из-за того, что в начале августа 2016 года молодой человек снял на видео процесс ловли покемонов в Храме-на-Крови и выложил ролик в интернет. После этого правоохранители из подразделения по борьбе с экстремизмом организовали проверку, и видео в храме оказалось едва ли не самым безобидным из установленных в ходе его активной деятельности правонарушений. Изначально суд приговорил Соколовского к трем годам и шести месяцам условно, но позже ему смягчили приговор до двух лет и трех месяцев условно с испытательным сроком два года.

Ходатайство о смягчении приговора уральскому блогеру подал его адвокат.