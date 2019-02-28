28 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Американские конгрессмены: Сведения о доходах президента России помогут защитить демократию в США

Члены палаты представителей конгресса США, республиканка Элис Стефаник и демократ Вальдес Демингс, представили законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина".

Внесенный в конгресс законопроект предписывает американской разведке собрать данные о финансовых активах "Путина и его союзников".

Как передает Regnum, конгрессмены выдвинули эту инициативу из-за "предпринимавшихся Россией" попытках подорвать демократию США.

"Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию", - цитирует ABC выдержку из заявления Деминга.

Накануне сообщалось, что в Конгресс внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

Документ предполагает введение санкций в отношении российских "политических фигур, олигархов и других лиц, которые способствуют незаконным и коррупционным действиям, прямо или косвенно, от лица президента Владимира Путина".

Также через полгода после вступления документа в силу разведка должна представить Конгрессу отчет "о личном состоянии и активах Владимира Путина".

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Американские конгрессмены: Сведения о доходах президента России помогут защитить демократию в США

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Теги: конгресс сша, владимир путин, доходы, законопроект



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