28 Февраля 2019
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Общество Курганская область

После новости Накануне.RU в Кургане на проблемном участке улицы сделают новый водопровод, а летом проложат новую дорогу

После публикаций Накануне.RU и различных обращений в надзорные органы и общественные организации коммунальщики начали ремонт водопровода на улице Сибирской на участке от Орлова до Бурова-Петрова.

Напомним, в этом месте на протяжении долгих лет отсутствовала дорога для автомобилей. Когда перекрывали соседнюю улицу Куйбышева, весь поток автотранспорта двигался по проблемному участку Сибирской, разбивая и без того плохое покрытие.

Сейчас "Водный союз" на месяц - с 9.00 1 марта до 21.00 31 марта - закрывает этот проблемный участок, коммунальщики будут менять водопровод на новый. А уже летом на этом месте появится новый качественный асфальт.

"Восстановление дорожного покрытия будет выполнено в зимнем варианте", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Отключение водоснабжения в этом районе возможно, об этом будет сообщено дополнительно.

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После новости Накануне.RU в Кургане на проблемном участке улицы сделают новый водопровод, а летом проложат новую дорогу

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Теги: Курган, дорога, Сибирская, Блюхера, Куйбышева, Орлова, улица, объезд, ремонт, детский сад, знаки, разметка, Водный союз, водопровод



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