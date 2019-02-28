28 Февраля 2019
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Общество Челябинская область

Большинство челябинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед гражданами

Большинство опрошенных челябинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед гражданами. Такие данные приводят социологи местного филиала РАНХиГС, опросившие 700 жителей города, передает корреспондент Накануне.RU.

49,3% респондентов уверены, что государство по большей части не выполняет свои обязательства перед гражданами, при этом 21,7% опрошенных выбрали ответ "совершенно не выполняет".

Четверть челябинцев (25,7%) разделяют позицию о том, что российское государство выполняет свои обязательства перед гражданами. При этом только 1,7% респондентов о том, что оно выполняет эти обязательства в полной мере. Такой вариант чаще выбирают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, горожане с высшим образованием.

Стоит отметить, что 77,3% челябинцев уверены в том, что граждане России выполняют свои обязательства перед государством, и только 18,3% опрошенных разделяют позицию о невыполнении гражданами России своих обязательств перед государством.

Социологи РАНХиГС отметили, что такая ситуация таит в себе довольно опасную и амбивалентную тенденцию.

"Очевидным следствием такой ситуации является отсутствие доверия к институтам государственной власти, рост протестного и популистского настроения", - говорится в исследовании.

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Большинство челябинцев считает, что государство не выполняет свои обязательства перед гражданами

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