28 Февраля 2019
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

Пострадавших нет. В МВД прокомментировали стрельбу по жилым домам в прикамском селе

В полиции Прикамья прокомментировали стрельбу сотрудника ДПС по жилым домам в селе Частые, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

"27 февраля ночью в дежурную часть ОМВД России по Частинскому району поступило сообщение о том, что неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону жилых домов, после чего скрылся на снегоходе", - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Было установлено, что к стрельбе причастен инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД Частинского района, находящийся в очередном отпуске, который после произошедшего покончил жизнь самоубийством.

Следователи выясняют мотивы случившегося.

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Пострадавших нет. В МВД прокомментировали стрельбу по жилым домам в прикамском селе

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Теги: село Частые, расстрел полицейских, уголовное дело



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Ранее 28.02.2019 07:45 Мск В Прикамье расстреляли полицейских

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