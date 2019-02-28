Активисты Сибая: "Всем своим видом Козицын дал понять, что его наши проблемы не касаются"

Активисты башкирского Сибая сомневаются в скором решении экологической проблемы в городе.

Как сообщало Накануне.RU, 27 февраля в Сибае прошла встреча врио главы Башкортостана Радия Хабирова и гендиректора холдинга "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) Андрея Козицына с жителями города.

Обсуждался ход работ по ликвидации очагов тления руды на карьере Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК". Также Хабиров и Козицын ответили собравшимся на актуальные вопросы.

Гендиректор УГМК рассказал о продолжающихся в настоящее время работах по постепенному подтоплению подземных горных выработок. По его словам, в карьер ежедневно заливается 10 тыс. куб. м. воды, и для полного затопления очагов горения потребуется 385 тыс. куб. м. Данные работы планируется завершить до 26 марта.

В ответ на предложение активистов группы "Сибай, дыши!" о денежной компенсации за вред, причиненный здоровью горожан, Козицын заметил, что такое решение может быть принято только в судебном порядке. При этом он заверил собравшихся, что УГМК выделит Сибаю 200 млн рублей сверх других социальных обязательств, которые холдинг несет перед городом и регионом.

Хабиров, в свою очередь, призвал не считать откупом эти деньги.

Активистов движения "Сибай, дыши" не удовлетворили ответы гендиректора УГМК на свои вопросы. В частности, они считают, что сроки решения проблемы в очередной раз могут затянуться.

"Всем своим видом и ответами Андрей Козицын дал понять, что общается он с нами "из-под палки", его не касаются проблемы Сибая и его воздух, который "испортил" УГМК-Холдинг, работая "спустя рукава". Ответственность переносится на государственные органы, которые одобрили и подписали тот проект, по которому у нас велись работы все эти годы", - говорится в заявлении движении в соцсети "ВК".

Напомним, в ноябре в Сибайском карьере УГОК (входит в УГМК) возникли очаги тления руды, в результате этого процесса выделяется сернистый газ. Местные жители начали жаловаться на загазованность, а передвижные лаборатории в Сибае зарегистрировали резкий рост превышений ПДК содержания диоксида серы - в некоторых районах в 37 раз.

Позже стало известно, что УГМК-холдинг решил частично подтопить дно карьера и подземные горные выработки, чтобы остановить процессы окисления горных пород. Однако жители решили обратиться к президенту и записали видео, в котором просят Владимира Путина разобраться с тлеющим карьером и называют случившееся экологической катастрофой.

Также жители Сибая планируют организовать митинг. В администрацию города уже подано уведомление.