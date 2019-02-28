28 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Политика Свердловская область

"Нет кворума". Депутаты Асбеста в очередной раз сорвали заседание

Депутаты думы Асбестовского городского округа (АГО) в очередной раз не собрались и сорвали кворум. Об этом Накануне.RU сообщил председатель думы АГО Андрей Самарин.

По его данным, сегодня явились 13 народных избранников. Большая часть депутатов болеет, ещё несколько отсутствовали по уважительной причине. Следующее заседание пройдёт 14 марта.

Добавим, что дума, несмотря на состоявшиеся ранее переговоры с вице-губернатором Сергеем Бидонько, делает очередной шаг к своему досрочному роспуску. О чём, кстати, Бидонько местных депутатов уже предупредил. Процедуру запустят, если дума не соберётся до 25 марта.

Сам Бидонько сегодня не приехал. Видимо, ему уже надоело уговаривать народных избранников, которых проще распустить.

Отметим, что "красная дума" Асбеста сейчас состоит из большинства коммунистов. А остальные депутаты думы требуют досрочно прекратить полномочия действующего председателя-коммуниста Андрея Самарина. Также мандата пытаются лишить коммунистку Наталью Крылову. 7 февраля к думцам приезжал вице-губернатор области Сергей Бидонько и грозил роспуском. Однако и после этого дума не смогла собраться.

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"Нет кворума". Депутаты Асбеста в очередной раз сорвали заседание

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Теги: дума Асбестовского городского округа, досрочный роспуск, Андрей Самарин, Сергей Бидонько



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