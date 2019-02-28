"Газпром" ведёт переговоры об увеличении поставок в Китай

Газпром обсуждает с китайской стороной возможность поставок топлива по новым маршрутам.

В ходе "дня инвестора" "Газпрома" в Сингапуре генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова рассказала об интенсивных переговорах по этому поводу.

Как передаёт "Прайм", скорого результата ожидать не приходится, Елена Бурмистрова рассказала о том, что обычно с китайцами удаётся договориться не за полгода и не за год, а за более значительный период.

Среди обсуждающихся вариантов – "Сила Сибири-2", Дальневосточный маршрут, а также рост поставок по "Силе Сибири".