Челябинец приехал в Курган и обокрал несколько квартир в Заозерном и Рябково

42-летний житель Челябинска приехал в Курган на машине и обокрал несколько квартир в Заозерном и Рябково.

Злоумышленник отслеживал владельцев квартир, которые покидали свои дома, потом с помощью отмычки вскрывал двери, проникал внутрь и крал ювелирные украшения, деньги и технику, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Всего мужчина "вынес" из пяти квартир имущества на сумму около 200 тыс. руб. Его задержали с поличным в ходе "визита" в очередное жилье.

Часть похищенного имущества была изъята - на сумму около 100 тыс. руб.

Сейчас грабителю грозит до 6 лет тюрьмы.