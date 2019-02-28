28 Февраля 2019
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Происшествия Курганская область Челябинская область

Челябинец приехал в Курган и обокрал несколько квартир в Заозерном и Рябково

42-летний житель Челябинска приехал в Курган на машине и обокрал несколько квартир в Заозерном и Рябково.

Злоумышленник отслеживал владельцев квартир, которые покидали свои дома, потом с помощью отмычки вскрывал двери, проникал внутрь и крал ювелирные украшения, деньги и технику, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Всего мужчина "вынес" из пяти квартир имущества на сумму около 200 тыс. руб. Его задержали с поличным в ходе "визита" в очередное жилье.

Часть похищенного имущества была изъята - на сумму около 100 тыс. руб.

Сейчас грабителю грозит до 6 лет тюрьмы.

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Челябинец приехал в Курган и обокрал несколько квартир в Заозерном и Рябково

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Теги: Заозерный, Рябково, Курган, челябинец, квартиры, кража, суд



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