"Слава груди". Неизвестные в Перми изменили арт-объект

В Перми неизвестные изменили арт-объект около музея современного искусства PERMM, сообщает местная газета "Звезда".

Арт объект изображает красных человечков, держащих в руках буквы, которая образует фразу: "Слава труду". Неизвестные изменили две буквы, и теперь надпись звучит: "Слава груди".

Пермяки предположили, что арт-объект изменили в преддверии Международного женского дня.

Отметим, что это уже не первый случай, когда в Перми меняют буквы на арт-объектах.

Как сообщало Накануне.RU, пермский художник в начале октября заменил в арт-объекте "Счастье не за горами" слово "счастье" на "смерть". После этого арт-объект убрали на реставрацию, а прилегающую к нему площадку оснастили видеокамерами. Начальная стоимость закупки составила 483 тыс. руб. Творец был оштрафован на 15 тыс. руб. Оспаривать это решение он не стал.