В Челябинске УФАС передаст в полицию информацию о сговоре компаний на 63 млн рублей

Челябинское УФАС передаст информацию о сговоре компаний на 63 млн рублей в 16 аукционах по строительству, ремонту и замене тепловых и газовых сетей в правоохранительные органы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Речь идет об ООО "Строительная компания", ООО "Гравитон" и ООО "Теплогаз". Они заключили антиконкурентное соглашение при участии в 16 аукционах по строительству, ремонту и замене тепловых и газовых сетей в 2016-2017 годах. Заказчиками выступали администрации Миасса, Чебаркуля и Карабаша.

Стоит отметить, что одна из компаний добровольно созналась в сговоре и представила информацию, подтверждающую нарушение антимонопольного законодательства.

Компании признали нарушившими закон о конкуренции. теперь им грозят административные штрафы.

Кроме того, УФАС передаст материалы в правоохранительные органы с целью изучения указанных действий на наличие признаков уголовного преступления.