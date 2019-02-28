Ритейл просит ФАС возбудить дело против Visa и Mastercard

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ с просьбой возбудить дело в отношении платежных систем Visa и Mastercard.

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Ритейл заявил о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях международных платежных систем Visa и Mastercard, а именно о злоупотреблении доминирующим положением, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление. Ассоциации считают, что признаки нарушения закона о защите конкуренции усматриваются в действиях платежных систем по установлению размера межбанковской комиссии (МБК). Она влияет на размер торговой уступки — суммарной комиссии, которую банк-участник платежной системы взимает с продавца товара или с поставщика услуги.

Ассоциации в качестве примера приводят ставки межбанковской комиссии системы Mastercard, указывая, что в отношении розничных продавцов непродовольственных товаров применяются более высокие ставки, чем для магазинов других форматов, где могут продаваться аналогичные товары. В результате продавцы, в отношении которых применяются меньшие ставки МБК, могут получать "необоснованные преимущества перед своими конкурентами".