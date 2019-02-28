28 Февраля 2019
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Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии.

По данным Asian News International, инцидент произошел в округе Пунч, штат Джамму и Кашмир. Индийские военные открыли ответный огонь.

Как сообщает Regnum, индийские власти начали строительство 14 тысяч бункеров для жителей на приграничной с Пакистаном территории.

Напомним, причиной обострения отношений между странами стал теракт 14 февраля в Кашмире, который унес жизни более 40 индийских военных. После этого Индия и Пакистан обменялись воздушными ударами вдоль линии разграничения.

Пакистанские военные заявили, что сбили два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе.

Кроме того, по данным индийских СМИ, пакистанские самолеты нарушали воздушное пространство Индии в районах Пунч и Новшера в штате Джамму и Кашмир. Один пакистанский истребитель был сбит.

Как сообщалось, пакистанские и индийские власти полностью закрыли воздушные пространства над странами.

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Пакистан обстрелял населенные пункты на севере Индии

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Теги: индия, пакистан, обстрелы



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