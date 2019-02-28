В Кургане мужчина получил условный срок за попытку украсть ящик с пожертвованиями для онкобольных детей
В Кургане 33-летний мужчина получил условный срок за попытку украсть ящик для пожертвований с деньгами для онкобольных детей фонда "Славик".
Инцидент произошел в октябре прошлого года, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
Злоумышленник сорвал с копилки замок и пытался украсть из нее деньги - около 6 тыс. руб., однако его действия пресекли охранники вокзала и задержали горе-вора.
Суд назначил ему лишение свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком на 1 год.