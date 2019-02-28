Высокинский поручил квартальным тщательно проверить уборку снега в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поручил квартальным инспекторам тщательно проконтролировать уборку снега в городе. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации, кроме квартальных эту работу также ведут специалисты районных отделов благоустройства.

"Необходимо еще раз обойти вверенные имущественные комплексы и с особой тщательностью проверить качество уборки улиц и дворов от снега. Если такие факты есть, то нужно незамедлительно принять меры", - отметил руководитель города.

Если специалисты обнаружат заснеженные крыши зданий и неудовлетворительную уборку снега, то организации, ответственные за это, получат предписания на их уборку, а также их вызовут на административную комиссию. Напомним, недавно с нечищеной крыши мэрии упала ледяная глыба и покалечила пожилую женщину.

По информации мэрии, коммунальные службы в городе круглосуточно прибирают улицы. Ночью в Екатеринбурге задействовали 280 единиц техники и 158 дорожных рабочих. Более 9 с половиной тысяч тонн снега было вывезено на полигоны в ночь с 26 на 27 февраля.

На некачественную уборку улиц этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители указывали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД указывала, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что переходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок - им пришлось угрожать штрафами.