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Экономика В России

ФНС готова распространить налог для самозанятых на все регионы уже летом

Федеральная налоговая служба к лету предложит решения для распространения системы регистрации самозанятых на все регионы России, рассказал глава ФНС Михаил Мишустин на "правительственном часе" в Совете Федерации.
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Сейчас эксперимент запущен в четырех регионах, в системе зарегистрировались порядка 34 тыс. человек. Планировалось, что в пилотных регионах эксперимент продлится 10 лет. Однако Минфин уже заявлял о том, что налог появится в других регионах через год.

"Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить, возможность есть, на другие регионы, если они этого захотят", - сказал глава ФНС на заседании Совфеда. Его поддержала спикер "верхней палаты" Валентина Матвиенко, она предложила сделать все, чтобы налог заработал во всех субъектах с 2020 г.

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ФНС готова распространить налог для самозанятых на все регионы уже летом

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Теги: налог для самозанятых, ФНС, Совет Федерации



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