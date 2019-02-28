28 Февраля 2019
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Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

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Общество Москва

Управделами президента потратит на сигареты 19 млн

Входящий в структуру управления делами президента ФГУП "Торговый дом "Кремлевский" провел закупку сигарет. Общая стоимость шести контрактов - 19 млн руб., следует из материалов на сайте госзакупок.

Победитель поставит 360 тысяч сигарет марок "Космонавт", "Фараон", T gold, Laser и T blue.Цена за одну штуку составляет от 47 до 57 руб. Производством этих марок занимается "Калужская табачная фабрика" и "Липецкая табачная фабрика", сообщает "Коммерсант".Продукция должна быть отгружена в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге.

"Кремлевский" закупает продукты питания для подведомственных управлению делами президента РФ организаций.

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Управделами президента потратит на сигареты 19 млн

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Теги: сигареты, торговый дом Кремлевский, сигареты, госзакупки



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