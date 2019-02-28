Закон о защите детей от опасной информации предлагается ужесточить

Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму пакет законопроектов, касающихся защиты детей от информации, вредящей их здоровью или развитию.

К инициативе присоединилась группа парламентариев. Теперь организаторы доступа к интернету в местах, доступных для детей, обязаны будут принимать меры для их защиты от вредной информации. В противном случае им будут грозить штрафы до 100 тыс. руб.

Также, согласно законопроекту, образовательные учреждения должны будут разработать программы, обеспечивающие информационную безопасность учащихся.

К такой информации относятся сведения, побуждающие детей к самоубийству, способные вызвать желание употребить наркотические средства, алкоголь и табачные изделия, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Кроме того, речь идет об оправдании насилия и (или) жестокости по отношению к людям или животным, отрицании семейных ценностей и формировании неуважения к родителям и (или) другим членам семьи, оправдании противоправного поведения, нецензурной брани, порнографии.

Как сообщил главный аналитик РАЭК Карен Казарян, в образовательных учреждениях стандартом является применение фильтров при доступе в интернет. Эксперт РАЭК Дмитрий Чистов предполагает, что норма будет касаться ресурсов не с редакционным, а с пользовательским контентом, например соцсетей.

Инициативой предлагается запретить упоминать в информационной продукции для детей сведения о привлечении несовершеннолетних к участию в создании материалов, причиняющих вред их здоровью и развитию. Эксперты считают, что подобные формулировки слишком размытые, сообщает "Коммерсант".