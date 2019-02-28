Закон о защите детей от опасной информации предлагается ужесточить

28 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество В России

Закон о защите детей от опасной информации предлагается ужесточить

Сенатор Людмила Бокова внесла в Госдуму пакет законопроектов, касающихся защиты детей от информации, вредящей их здоровью или развитию.

К инициативе присоединилась группа парламентариев. Теперь организаторы доступа к интернету в местах, доступных для детей, обязаны будут принимать меры для их защиты от вредной информации. В противном случае им будут грозить штрафы до 100 тыс. руб.

Также, согласно законопроекту, образовательные учреждения должны будут разработать программы, обеспечивающие информационную безопасность учащихся.

К такой информации относятся сведения, побуждающие детей к самоубийству, способные вызвать желание употребить наркотические средства, алкоголь и табачные изделия, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством. Кроме того, речь идет об оправдании насилия и (или) жестокости по отношению к людям или животным, отрицании семейных ценностей и формировании неуважения к родителям и (или) другим членам семьи, оправдании противоправного поведения, нецензурной брани, порнографии.

Как сообщил главный аналитик РАЭК Карен Казарян, в образовательных учреждениях стандартом является применение фильтров при доступе в интернет. Эксперт РАЭК Дмитрий Чистов предполагает, что норма будет касаться ресурсов не с редакционным, а с пользовательским контентом, например соцсетей.

Инициативой предлагается запретить упоминать в информационной продукции для детей сведения о привлечении несовершеннолетних к участию в создании материалов, причиняющих вред их здоровью и развитию. Эксперты считают, что подобные формулировки слишком размытые, сообщает "Коммерсант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Закон о защите детей от опасной информации предлагается ужесточить

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: информация, дети



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 585

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети