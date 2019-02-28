Челябинский бизнесмен пытался дать таможенникам взятку в 320 тысяч рублей

В Челябинске задержали представителя одной из коммерческих фирм.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФТС России, мужчина пытался дать крупную взятку. Так, содействие в беспрепятственном ввозе в РФ товаров из Казахстана бизнесмен оценил в 320 тыс. руб.

Таможенник сообщил коллегам о готовящемся преступлении, благодаря чему сотрудники отдела по противодействию коррупции Челябинской таможни зафиксировали факт передачи взятки и задержали коммерсанта.

Подозреваемый находится под стражей. Против него завели уголовное дело. Теперь коммерсанту грозит до 12 лет лишения свободы.