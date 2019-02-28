В Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали жильцов

В Екатеринбурге на Радищева минувшей ночью вспыхнул пожар в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения "Сова", горело арендованное помещение. Огонь вспыхнул на третьем этаже и распространился на 80 кв. м. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать жильцов дома.

В ходе тушения пожарные спасли семерых человек при помощи спасательных устройств из зоны сильного задымления, и еще 27, среди которых троих детей, эвакуировались из здания самостоятельно.

Как предполагается, в здании с административными помещениями не сработала система дымоудаления, в результате чего на верхних этажах квартиры затянуло дымом.