В России появится дешевая ипотека

Ипотека на приобретение нового жилья для россиян, проживающих в ветхих и аварийных постройках, станет доступна на льготных условиях.

Как сообщил глава Минстроя Владимир Якушев, "мы все-таки будем ориентироваться на процентную ставку 5-6 %, не более". В противном случае, подчеркнул он, "люди просто не потянут".

Министр также сообщил, что новая федеральная программа по расселению аварийного жилищного фонда стартует в текущем году. На нее выделено 423 млрд руб., большая часть этих средств - деньги федерального бюджета, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, ипотечная ставка в России в ближайшее время не снизится до обещанных 8% - на выполнение этого поручения президент отвел срок почти в целый год - до 15 января будущего года, но контрольная дата не является конечной, поскольку в дальнейшем предполагается раз в полгода заслушивать доклады о принятых мерах.

Отвечать за реализацию этих мер будут глава Правительства Дмитрий Медведев и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.