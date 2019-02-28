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Общество В России

Журналист Алешковский подал в суд на "Аэрофлот", лишившего его миль

Председатель совета благотворительного фонда "Нужна помощь" и директор портала "Такие дела" Митя Алешковский подал в Пресненский суд Москвы иск против авиакомпании "Аэрофлота".

Журналист просит восстановить мили в рамках бонусной программы перевозчика. По слова источника в "Аэрофлоте", у Алешковского нет шансов: правила бонусной программы, за нарушение которых его лишили миль и платинового статуса, – это внутренний документ компании, он не регламентируется законодательством, сообщают "Ведомости".

Напомним, в ноябре 2018 года "Аэрофлот" аннулировал мили и закрыл счет в системе "Аэрофлот бонус" Алешковского. В авиакомпании сообщили, что санкции против мужчины приняты из-за негативных высказываний в адрес компании.

16 ноября Алешковский опубликовал приказ гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева о запрете сотрудникам использовать мобильные телефоны и другие устройства с камерами в рабочее время. Фотография была подписана так: "Савельев окончательно головой поехал". При этом подлинность приказала перевозчик подтвердил.

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Журналист Алешковский подал в суд на "Аэрофлот", лишившего его миль

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Теги: Аэрофлот, Митя Алешковский



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