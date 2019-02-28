28 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Во Вьетнаме пройдет второй день саммита КНДР - США

Сегодня в Ханое состоится второй день саммита КНДР - США.

Днем ранее главы государств Ким Чен Ын и Дональд Трамп встретились впервые с июня прошлого года. Непродолжительная беседа, предшествовавшая совместному ужину в расширенном составе, по словам главы Белого дома, была настолько хороша, что журналисты с готовностью бы заплатили, чтобы узнать о ее содержании.

Сегодня в центре внимания Трампа и Ына будет вопрос денуклеаризации Корейского полуострова. Днем ранее также президент США дал понять, что вопрос экономического развития КНДР - один из приоритетных. Трамп подчеркнул, что Пхеньян обладает безграничными экономическими возможностями, а Вашингтон готов помочь в реализации этого потенциала, сообщает ТАСС.

Напомним, первая историческая встреча лидеров двух стран прошла 12 июня в Сингапуре. В ее рамках был обсужден вопрос денуклеризации Северной Кореи и гарантии мира на полуострове. По итогам встречи был подписан документ, закрепляющий достигнутый в переговорном процессе прогресс.

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Во Вьетнаме пройдет второй день саммита КНДР - США

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Теги: Вьетнам, США, КНДР, Дональд Трамп, Ким Чен Ын



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