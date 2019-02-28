Пользователи Сети обсуждают Порошенко, сорвавшего с женщины шапку

Украинский президент Петр Порошенко внезапно снял с головы девушки шапку.

Инцидент произошел в Запорожье на встрече с избирателями. На записи, которая появилась в интернете видно, что глава государства проходит мимо толпы людей и в какой-то момент снимает шапку с головы одной из девушек.

Не исключено, что Порошенко, таким образом, отреагировал на неудобный вопрос со стороны девушки, сообщают "Известия".

Пользователи Сети отреагировали на данный поступок главы государства. "Просто Петр суеверный. Есть такая традиция в Украине, если сорвать с человека шапку - станешь президентом ", - пошутил Ярослав Ясинський.

"Подумаешь, шапку сорвал. А мог бы и шашкой рубануть", – написала Елена Лукаш.

"Пьяный, что ли?", - поинтересовалась Василиса Хрусталева.

Как сообщалось ранее, Порошенко создает массовую сеть подкупа избирателей за казенный счет. Об этом пишет издание "Страна", которое провело собственное расследование. Отмечается, что схема покрывает всю Украину до самых отдаленных уголков и впервые применяется в стране в столь массовом масштабе. В штабе олигарха рассчитывают, что это даст ему дополнительно до 10% голосов и обеспечит выход во второй тур. Практически о том же самом заявляла кандидат в президенты Юлия Тимошенко.