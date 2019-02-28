Сотрудники московской "скорой" продавали данные об умерших

Сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи в Красногорске передавали данные о смерти жителей Балашихи сотрудникам фирмы по оказанию ритуальные услуги.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, уголовное дело расследуется по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Врачи передавали контактные данные родственников умершего. После этого сотрудники ритуальной фирмы приезжали к родственникам и заключали договоры на ритуальные услуги. При этом часть из них по действующему законодательству должны оказываться бесплатно.

Часть полученных денег передавалась сотрудникам станции скорой помощи. За информацию об умершем они получали до 9 тыс. руб.

Следователи считают, что сотрудники "скорой" передали информацию как минимум о 100 умерших.

У сотрудников ритуального агентства и у медиков изъяты документы, телефоны и компьютерная техника.

Как сообщалось ранее, в Самаре женщине предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было, поиски были продолжены. Ей удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Жена покойного решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.