Бывший адвокат Трампа не подтвердил его сговор с Россией

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн сообщил, что не может подтвердить "сговор Трампа с Россией".

"Поднимались вопросы о том, знаю ли я какие-либо прямые данные о том, что господин Трамп или его штаб сговаривались с Россией. Я хочу ясно сказать, что я такого не знаю. Но у меня есть подозрения", – сказал Коэн во время слушаний в надзорном комитете палаты представителей.

Юрист подозревает, что глава Белого дома заранее знал об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks, а также был информирован о встрече членов своего предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой.

По словам Коэна, сын Трампа обсуждал с отцом встречу, которая, по предположениям экс-адвоката, являлась именно встречей с Весельницкой. Как считают СМИ, именно она связана со сговором Трампа и России.

Кроме того, Коэн обвинил Трампа в расизме. По мнению главы государства, страной не могут управлять чернокожие, а черное население США не будет за него голосовать в связи с тем, что "слишком глупо", сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на телеканал CNN и его источники, юрист сдался ФБР и пошёл на сделку со следствием.

Кроме того, Коэн намерен признать собственную вину в уклонении от уплаты налогов, нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании ныне действующего главы Белого дома, а также махинациях в банковской сфере. Ему грозит от трёх до четырёх лет тюремного заключения и штраф.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, юрист замешан в скандале с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы заплатил $130 тыс. за сокрытие информации о связи с Трампом в 2006 году. В конце марта она подала на Коэна в суд, а в начале апреля оперативники провели обыски у адвоката.