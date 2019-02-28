28 Февраля 2019
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Политика В России За рубежом

СМИ: Москва и Тель-Авив намерены вывести войска из Сирии

Израиль и Россия намерены создать группу, и привлечь в нее другие страны, которая займется проработкой вопроса вывода из Сирии иностранных сил.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в правительстве еврейского государства. Таковы итоги переговоров в Москве премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом России Владимиром Путиным.

"Решено создать группу с участием России, Израиля, ряда других стран, которая займется проработкой вопроса вывода из Сирии иностранных сил", - сказал чиновник РИА "Новости".

Детали инициативы и возможные участники группы не оглашаются.

Как сообщалось, 27 февраля Путин и Нетаньяху обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, включая проблематику палестино-израильского урегулирования и обстановку в Сирии.

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СМИ: Москва и Тель-Авив намерены вывести войска из Сирии

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Теги: Израиль, Россия, Сирия, войска



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