EBU прокомментировал отказ Украины от участия в "Евровидении"

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление о том, что Украина не будет участвовать в "Евровидении-2019".

Тем не менее, в организации надеются, на участие Киева в следующий раз. Заявление об этом появилось на сайте конкурса.

"С грустью EBU может подтвердить, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины проинформировала Европейский вещательный союз, что после обсуждений они приняли трудное решение не участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что украинские власти отказалась от участия в Евровидении, сообщает RT.

Тем временем, украинский артист Андрей Данилко, более известный публике как Верка Сердючка, готов помочь своей родине и выступить на "Евровидкении-2019" в Израиле.

Напомним, уже три артиста, занявшие на национальном отборе, соответственно, первое, второе и третье место, отказались ехать на "Евровидение" из-за условий, которые украинские партнеры конкурса ставят потенциальному представителю страны. Например, артисты должны будут транслировать определенные политические лозунги, а также отказаться от гастролей в России. Отказались певица Maruv, а также группы Freedom-Jazz Girls Band и KAZKA.