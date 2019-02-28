Предстоящий визит Лаврова в Кувейт эксперты считают шансом спасти гражданку РФ от смерти в местной тюрьме

На состоявшейся накануне в Москве пресс-конференции прозвучала тревога за жизнь оказавшейся в тисках арабской правоохранительной системы ( в Кувейте) россиянки Марии Лазаревой, передает корреспондент Накануне.RU. Возврат средств вкладчикам кувейтского инвестиционного фонда The Port Fund, в краже которых обвиняют гражданку России Марию Лазареву, вынудил ее противников начать массированную информационную компанию в кувейтских СМИ и социальных сетях для уничтожения репутации российской гражданки.

«Сама по себе пропаганда не так страшна на фоне возврата средств инвесторов. Нас больше беспокоит реакция радикалов, которые в ответных постах предлагают, дословно, «оторвать ей голову», - отметил президент Московской ТПП Владимир Платонов.

«Она сидит в камере, где еще семь человек, совершивших кражи и убийства. С учетом призывов в Twitter, других соцсетях, если принять во внимание общий градус дела нельзя исключать самый худший вариант», - добавил он.

Напомним. Российская гражданка Мария Лазарева — управляющий партнер кувейтского инвестиционного фонда KGL Investments (KGLI) и член совета директоров инвестиционного фонда «Портовый фонд».В Кувейте более известна как Марша. Западные СМИ называют ее "одной из самых известных женщин-иностранок на Ближнем Востоке".

Она уверена, что успехи ее бизнеса вызвали недовольство конкурентов, и именно это обстоятельство стало реальной причиной возникновения нескольких уголовных дел, в частности о хищении средств кувейтских госфондов на 60 млн долларов США. Мария Лазарева была арестована в 2017 году. Против нее возбудили два уголовных дела: о хищении государственных средств при создании стратегии развития логистического хаба в Кувейте, а также о растрате средств портового фонда (The Port Fund), который управлялся KGLI.

В уголовных делах на арабский манер прекрасно почти все. Но особый штрих в том, что прокуратура строила обвинение на показаниях единственного свидетеля – аудитора TPF Аль-Алайана. По одному уголовному делу «о стратегии» в мае 2018 года был вынесен 10-летний приговор – причем, в нарушение всех возможных процессуальных норм. Суд не рассматривал документы защиты, не проводил экспертизу документов свидетеля обвинения и не заслушивал свидетелей защиты.

Второе дело «о краже», по сути, развалилось. Так как сегодня уже известно - якобы «украденные» у The Port Fund $496 млн были заморожены на счетах дубайского Noor Bank по просьбе самой же генпрокуратуры Кувейта. А в феврале 2019 года под давлением крупных иностранных пайщиков TPF эти средства были разморожены и поступили на счета инвесторов, да еще и с прибылью в 200 процентов. Среди них были и деньги государственной администрации портов (KPA) и Пенсионного фонда Кувейта (PIFSS).

Отец Марии рассказывал в интервью Business FM о том, что дочь сделала карьеру сама и работала во многих странах мира. "Моя дочь, как и все в нашей семье, всего в жизни добилась сама: окончила с красным дипломом МГУ, затем двухгодичную бизнес-школу имени Уортона при Пенсильванском университете США, работала во многих странах в Америке, в Европе, в странах Среднего Востока", - говорит он. По словам отца Марии, она внесла большой вклад в экономику Кувейта, выполнила много крупных работ, за одну из которых получила личную благодарность от эмира Кувейта и правительства Кувейта".

"С учетом скомпрометированных показаний единственного свидетеля есть все основания не только закрыть расследование о краже средств фонда в отсутствии состава преступления, но начать пересмотр уже вынесенного приговора о якобы не выполненной работе по созданию стратегии", - считает Екатерина Духина, российский адвокат Лазаревой.

И отмечает, что в ходе следствия и в судебном процессе были существенные нарушения прав ее подзащитной. "Этого приговора вообще не должно было быть, поскольку дело должно было разбираться в арбитражном суде. Совершенно очевидно, что истинные причины преследования лежат в иной плоскости. И без политического давления трудно рассчитывать на объективность всей системы правосудия Кувейта", - сказала Духина.

Генеральный директор Центра политической информации, политолог Алексей Мухин предполагает, что истинной причиной преследования Марии Лазаревой стала конкуренция между KGL (материнской компанией KGLI) и другой крупной компанией – Agility. Конкуренция усугубляется религиозными разногласиями, отмечает Мухин. За KGL стоит семья шиитов, а Agility подконтрольна суннитскому клану. В стране суннитского большинства (2/3 населения) это может играть решающую роль. "Мария Лазарева была очень лёгкой и привлекательной добычей: русская, гражданка России, единственная женщина-иностранка, возглавляющая столь крупную компанию в исламской стране. Не удивительно, что именно через нее кто-то захотел убрать конкурента с рынка и добраться до активов группы", – резюмирует Мухин.

"Женская тема" в арабском мире, как известно, вообще чувствительная струна. "Ну, что же, господа, опять просить Рамзана Ахматовича Кадырова или сами у себя в мусульманском мире справитесь?", - заметил в ходе пресс-конференции Алексей Мухин. По мнению эксперта, ближайший реальный шанс добиться справедливости в деле Лазаревой можно связывать с предстоящим 6 марта визитом в Кувейт главы МИД РФ Сергея Лаврова:

"Думаю, было бы логично связывать надежды на благополучный исход дела Марии Лазаревой с предстоящей встречей Сергея Лаврова с эмиром Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах. Международный авторитет и дипломатический вес главы российского МИДа очевиден без всяких сомнений», - считает Алексей Мухин.