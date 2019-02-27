Генпрокурор Украины поддержал контрабанду деталей из России

28 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Депутат заявил, что "педофилы - не маньяки"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Генпрокурор Украины поддержал контрабанду деталей из России

Кум украинского президента Петра Порошенко и генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России, и это нормально.
Читайте также:

Как сообщало Накануне.RU, на Украине разразился скандал в связи с обнародованными журналистами сведениями о масштабных хищениях в оборонной сфере. В частности, сын замсекретаря СНБО и давнего партнера Порошенко Олега Гладковского Игорь в 2015 году организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники, а украинские военные госпредприятия переплачивали за них в 2-4 раза, покупая у посредников. При этом подконтрольное Порошенко руководство "Укроборонпрома" обо всем знало и давало согласие. А одной из фирм-посредников была "Кузня на Рыбацком", которая принадлежала Порошенко и была выставлена им на продажу осенью прошлого года.

Луценко считает, что большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в России, поэтому их можно доставлять контрабандой.

"Ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации. Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - сказал он.

Он считает, что нельзя только "грубо наживаться" на контрабанде. И заверил, что генпрокуратура еще с 2016 года ведет следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса.

Примечательно, что накануне Конституционный суд Украины признал неконституционной статью о незаконном обогащении чиновников. Луценко это решение также поддержал.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокурор Украины поддержал контрабанду деталей из России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, контрабанда, Юрий Луценко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 579

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети