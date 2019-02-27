Генпрокурор Украины поддержал контрабанду деталей из России

Кум украинского президента Петра Порошенко и генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что часть деталей для военной техники Украина получает контрабандой из России, и это нормально.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине разразился скандал в связи с обнародованными журналистами сведениями о масштабных хищениях в оборонной сфере. В частности, сын замсекретаря СНБО и давнего партнера Порошенко Олега Гладковского Игорь в 2015 году организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники, а украинские военные госпредприятия переплачивали за них в 2-4 раза, покупая у посредников. При этом подконтрольное Порошенко руководство "Укроборонпрома" обо всем знало и давало согласие. А одной из фирм-посредников была "Кузня на Рыбацком", которая принадлежала Порошенко и была выставлена им на продажу осенью прошлого года.

Луценко считает, что большое количество узлов и агрегатов для военной техники производится исключительно в России, поэтому их можно доставлять контрабандой.

"Ни для кого не секрет, что в последние годы большинство из этих запчастей украинский оборонпром получает от волонтеров и предпринимателей, которые контрабандным способом доставляют их с территории Российской Федерации. Во времена войны, для воюющей страны, я считаю это приемлемым", - сказал он.

Он считает, что нельзя только "грубо наживаться" на контрабанде. И заверил, что генпрокуратура еще с 2016 года ведет следствие по многим поставщикам на предприятия оборонного комплекса.

Примечательно, что накануне Конституционный суд Украины признал неконституционной статью о незаконном обогащении чиновников. Луценко это решение также поддержал.