Курганцы заподозрили производителей вареной колбасы в обмане покупателей

Курганские покупатели заподозрили мясокомбинат "ВИТ" в обмане. В редакцию Накануне.RU обратилась жительница города Марина - постоянная посетительница торгового центра "Пушкинский". По словам женщины, совершенно случайно она обратила внимание на состав вареной колбасы, батоны которой лежали в аккуратной одной куче под одним ценником и с одним ГОСТом. Вот только состав продукта был совершенно разным.

"Я сначала подумала, что взяла не ту колбасу, потому что всегда берем юргамышскую и не на развес, а именно маленькие батончики по 400 гр. Просто недавно делала целый анализ курганской колбасы - дети любят, а всякой гадостью их кормить не хочется. Вот и начала в магазине искать хорошую вареную колбасу. Что вы думаете? Я не нашла. Во всех абсолютно, даже в самых дорогих, были так называемые "ешки", стабилизаторы, пирофосфаты, усилители вкуса и прочая дрянь. Единственная колбаса, в составе которой сомнение вызывал лишь мускатный орех, пришлась по вкусу - это как раз батончик четырехсотграммовый юргамышской колбасы "Докторской", - рассказала Накануне.RU женщина.

По ее словам, она стала постоянно покупать эту колбасу, потому что видела - написано все хорошо, в составе только свинина, говядина, яйца куриные, молоко, соль, сахар и мускатный орех.

"И вот сегодня я по привычке уже взяла этот батончик и краем глаза взглянула на состав. Каково же было мое удивление, когда я прочитала длинный список - яичный порошок, сухое молоко, молочный белок, фиксатор окраски, трифосфаты, антиокислители и прочее. Но я еще больше удивилась, когда взяла другой батончик, на котором был привычный для меня безопасный состав. Получается, что колбасы с плохим составом и с хорошим лежат в одной куче", - сообщила Марина.

Как отметила покупатель, у них и один ценник - 145 рублей за 400 гр. и один ГОСТ Р 52196-2011. Причем на ценнике указано, что колбаса высшего сорта (на этикетках это не указано нигде - прим.). Также между двумя батончиками есть внешнее различие - тот, где состав, по мнению Марины, безопасный, чуть покороче и потолще. А тот, в котором различные стабилизаторы и усилители вкуса - длиннее и тоньше. Визуально их можно отличить друг от друга.

"Мне стало еще интереснее и я начала изучать два батончика и сравнивать данные. На том, который с хорошим составом, написано: "колбаса вареная ДОКТОРСКАЯ мясной продукт категории А". На том, который с плохим составом - "колбаса "Докторская" мясное колбасное изделие вареное категории А", - рассказала Марина.

По ее словам, на сайте производителя колбасы с так называемым "хорошим" составом не было совсем.

"Я зашла на сайт мясокомбината "ВИТ" и не поверила своим глазам - среди продукции нет моего хорошего батончика колбасы с нормальным составом, есть только тот, где усилители вкуса и стабилизаторы. Что мы получаем в итоге? Непонятно. Скорее всего, что так называемый хороший батончик на самом деле - такой же плохой и с плохим составом, а мясокомбинат обманывает покупателей, рисуя на этикетке хороший состав", - сообщила женщина.

Накануне.RU направило руководству мясокомбината "ВИТ" официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Также запрос с требованием провести проверку отправлен в управление Роспотребнадзора по Курганской области.